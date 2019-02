Barbarian - The Duel: Head-Chopping nun auch für MSX-Enthusiasten

PC iOS MacOS Android

Knapp neun Monate ist es her, dass wir an dieser Stelle die Veröffentlichung von Barbarian+ ankündigten, des Amiga-Remasters eines absoluten Klassikers, der in den späten 80er Jahren unter dem Titel Barbarian - The Ultimate Warrior für Furore gesorgt hatte.

Zunächst war Barbarian für den C64 veröffentlicht und später auf andere Systeme wie den Amiga, Amstrad und sogar den ZX Spectrum portiert worden. Das Spiel begründete das kleine Sub-Sub-Genre der Head-Chopping-Prügler: Die rollenden Pixel-Köpfe sorgten damals für große Aufregung in den Kinderzimmern der Commodore-Kiddies.

Drei Dekaden später gibt es Neuigkeiten für die kleine, aber feine MSX-Community, denn Barbarian - The Duel wurde auf MSXdev veröffentlicht.

Wem es also nicht genügen sollte, sich durch den aufgehübschten Amiga-Port zu hacken, dem sei das ebenso ansehnliche Barbarian - The Duel ans Retro-Herz gelegt. Die kleine Coder-Bude Bitvision Software startete das Projekt im Jahr 2015 und ermöglicht uns nun tödliche Duelle mit drei Charakteren: Bravos, Thara und Dim Knight.

Das Spiel benötigt jedoch mindestens die MSX2-Architektur. Darüber hinaus könnt ihr mit einer OPL4-Kassette sogar Sprachproben während des Spiels hören.

Vor dem großen Erfolg von Nintendos Famicom war MSX diejenige Plattform, für die große japanische Game-Studios wie Konami und Hudson Soft Videospiele produzierten. Die Metal Gear-Serie zum Beispiel wurde erstmals für MSX-Hardware geschrieben. Kazuhiko Nishi, damals Vizepräsident von Microsoft Japan und Direktor der ASCII Corporation, konzipierte und vermarktete das System als Versuch, einheitliche Standards zwischen verschiedenen Herstellern von Heimcomputersystemen der damaligen Zeit zu schaffen.

MSX-Systeme waren in Japan und mehreren anderen Ländern beliebt. Rund fünf Millionen MSX-Rechner wurden allein in Japan verkauft. Heute stehen einige Emulatoren wie blueMSX und openMSX zur Verfügung.