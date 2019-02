In der heutigen Folge der Lesetipps geht es unter anderem um die Twitch-tangierende Frage: Spielst du noch oder streamst du schon?

Wenn sich die GamersGlobal-Redaktion mal wieder zu einem Live-Event über Twitch zusammenfindet, liegt sie voll im Trend: die Plattform lässt YouTube beim Spiele-Streaming weit hinter sich und ihr könnt nachlesen, warum. Und auch, was ein Top-Streamer womit verdient. Weitere Einblicke gibt es heute in die Arbeit eines Spieleprogrammierers, das Gefühl, wenn man sich in Trance spielt, das Mitgefühl, wenn jemand den Fernbus Simulator spielt und den großen Game-Crash von 1984.

Twitch unter der Lupe: Spielst du noch oder streamst du schon?

basicthinking.de am 31.1.2019, von Lars Stark

Die Plattform für Live-Streamings Twitch zählt derzeit 15 Millionen aktive Nutzer täglich. Der Autor fragt sich, was Twitch soviel besser zu machen scheint als etwa YouTube Gaming, listet auf, womit einer der Top-Streamer, Disguised Toast, seine mehreren Zehntausend US-Dollar pro Monat verdient und wagt einen Blick in die Zukunft: „Twitch liefert Einschaltquoten, von denen kleine TV-Sender oft nur zu träumen wagen. Daher ist die Prognose für den Streaming-Giganten rosig. Die Community wächst stetig und die Zuschauer und vor allem die Verweildauer sind in den letzten Jahren immer weiter angestiegen – und es ist bei Weitem kein Ende in Sicht.“

Jobporträt Spieleprogrammierer: „Mehr Code gelöscht als geschrieben“

golem.de am 29.1.2019, von Maja Hoock

Die Autorin Maja Boock hat einen Programmierer von Ubisoft zu den typischen Aufgaben eines Spieleprogrammierers befragt, ihn ein Stückchen begleitet und festgestellt, dass ein Programmierer vor allem eines braucht: Geduld. „An einem typischen Arbeitstag kommt der Programmierer gegen 9 Uhr ins Büro, startet die Entwicklungsumgebung Visual Studio und die Engine Unity: 'Und weil ich an einem VR-Spiel arbeite, wo ich mit dem Server zu tun habe, starte ich alles, was kompiliert. Dann fange ich an zu debuggen und zu testen, ob es funktioniert.' [...] Dazu gehört, dass man oft einen Schritt vor und zwei zurückgeht: 'Ich habe wahrscheinlich mehr Quellcode gelöscht als geschrieben.'“

Wenn du dich in Trance spielst

playeronedotblog.com am 20.11.2018, von Adriano Dadamo

„Der Blick versteift sich. Der Körper spannt sich an. Das Umfeld ist nicht mehr wahrnehmbar. Es existiert nur noch das Spiel. [...] Der Moment, wenn ein Spieler im Tunnel ist, besitzt eine seltene Intensität, welche jedoch fast jeder Spieler kennt. Neben der genauen Definition steht auch noch die Frage im Raum, wie diese entsteht.“ Zur Beantwortung dieser Fragte zieht der Autor Spiele wie Mirror's Edge, Cloudbuilt und Hotline Miami als Beispiele heran und misst bestimmten Designentscheidungen, Effekten, Treffer-Feedback und der Musik große Bedeutung bei.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Nix mit Flix: Der Fernbus Simulator“

gamersglobal.de am 1.9.2016, von Mick Schnelle

In dieser Woche musste sich Heinrich Lenhardt in der Straf-SDK durch den Tourist Bus Simulator quälen - zur Erheiterung der GG-User. Vor zwei Jahren traf Christoph Vent bereits ein ähnliches Schicksal mit dem Fernbus Simulator. Das legendäre Video findet ihr hier. Zuvor hatte sich Mick Schnelle hinters Steuer eines Flixbusses gezwängt und weiß von einem Produkt zu berichten, dessen skurrile Erlebnisse ein eigenes Buch rechtfertigen: „Herumfliegende Autos im Gegenverkehr, Passagiere, die auf Bänken stehen. Aber was bietet der Fernbus Simulator noch, außer einer herrlichen Bugsammlung? Nun, herzlich wenig.“ Am Ende steht ein zermürbter Mick Schnelle (wenn auch nicht so zermürbt wie Christoph im Video) und eine Wertung von 3,0.

Fundstück der Woche: „Game-Crash 1984: Als E.T. die Videospiele killte“

einestages.de am 10.3.2009, von Stephan Freundorfer

„Anfang der achtziger Jahre steckte die Boombranche Videogames in einer beispiellosen Krise. Innerhalb weniger Monate war aus der florierenden Industrie ein Milliardengrab geworden. Begonnen hatte alles am 7. Dezember 1982.“ Stephan Freundorfer wirft für Spiegel Online einen Blick zurück auf den ersten großen Game-Crash der noch jungen Videospiel-Branche und liefert detaillierte Zahlen und Fakten rund um den Auslöser dieser Krise, Atari, und die Frage, ob es nun wahr ist, dass der frühere Spiele- und Plattformgigant vier Millionen Module des Videospiels E.T. - Der Außerirdische in der Wüste von Nevada verscharren ließ.

Im Video: Realistischer Nachbau von Berlin mit Cities Skylines

Jason Ditmers baut gerne Städte mit dem Aufbaustrategie-Spiel Cities Skylines. Der Amerikaner mit deutschen Wurzeln hat sich an eine möglichst originalgetreue Nachbildung von Berlin gewagt und gewährt in dieser kurzen Doku einen Einblick in die Arbeit und seine Passion. So geht er unter anderem mit einem Filmteam durch die deutsche Metropole, zeigt auf eine Uhr und meint stolz: „Seht ihr das rotierende Ding unter der Uhr? Hab ich auch!“.

