Monster Hunter - Verfilmung mit Milla Jovovich hat einen Starttermin

Mit Monster Hunter - World (Testnote: 9.0) hat Capcom eigenen Angaben zufolge den bisher erfolgreichsten Teil der Spielserie abgeliefert, der erstmals auch für den PC erschien. Wie bereits bekannt, plant der japanische Publisher das Franchise demnächst auf die große Leinwand zu bringen und für diese gaben die Verantwortlichen nun einen konkreten Starttermin bekannt.

Der Action-Streifen, der aktuell unter der Regie von Paul W. S. Anderson (Resident Evil, Event Horizon) entsteht, soll demnach ab dem 4. September des kommenden Jahres in den US-Kinos starten und wird neben Mila Jovovich (Das fünfte Element, Resident Evil) auch Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy) und Tony Jaa (XXX - Return of Xander Cage, Furious 7) bieten.