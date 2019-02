Sekiro - Shadows Die Twice: PC-Anforderungen, PS4-Theme + Story-Trailer

PC XOne PS4

Sekiro - Shadows Die Twice ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler From Software hat anlässlich der nahenden Veröffentlichung von Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Anspielbericht) die PC-Systemanforderungen für das kommende Action-Adventure bekannt gegeben. Einen Top-Rechner werdet ihr für den Titel nicht benötigen. Wer das Spiel in hohen Grafikeinstellungen genießen möchte, kommt bereits mit einer Geforce GTX 970 und einer Intel-i5-CPU aus. Nachfolgend die PC-Systemanforderungen im Überblick:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7, 8 oder 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i3-2100 oder AMD FX-6300

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 760 oder AMD Radeon HD 7950

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Festplatte: 25 GB verfügbarer Speicherplatz

DirectX: Version 11

Soundkarte: DirectX 11 kompatibel

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Empfohlene Hardware:

Betriebssystem: Windows 7, 8 oder 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen 5 1400

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 970 oder AMD Radeon RX 570

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 25 GB verfügbarer Speicherplatz

DirectX: Version 11

Soundkarte: DirectX 11 kompatibel

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Auf dem Twitter-Account von Playstation hat Sony unterdessen das schick animierte Theme vorgestellt, das die Vorbesteller der PS4-Version von Sekiro - Shadows Dies Twice erhalten. Außerdem wurde ein neuer Story-Trailer veröffentlicht, der den Protagonisten des Spiels in den Vordergrund rückt. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: