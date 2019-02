Anthem: Piloten-Skilltree vorerst aus dem Spiel gestrichen

PC XOne PS4

Am 22. Februar wird mit Anthem (in der Preview) ein Spiel einer komplett neuen Marke aus dem Hause Bioware erscheinen. In diesem fliegt ihr in Javelins genannten Exosuits durch die Gegend, die ihr in vielfältiger Weise anpassen und aufrüsten könnt. Die Entwickler hatten im Vorfeld aber auch kommuniziert, dass es möglich sein soll, den Piloten selbst aufzuleveln. Wie ein Mitarbeiter des Studios nun via Reddit verkündete, werde der Skilltree für den Steuermann nun doch nicht Teil des Spiels sein.

Als Begründung wird angegeben, dass er aktuell nicht in das allgemeine Komponenten-System des Multiplayer-Shooters passe. Ausführlicher heißt es in dem Reddit-Posting:

Die Pilotenskills mussten unabhängig vom Javelin funktionieren (beispielsweise die Aufnahme-Reichweite von Items, die Droprate von Medipacks oder Munition) und dadurch wurden sie uninteressant und schwächer. Sie hätten die Art wie du spielst oder deinen Build aufziehst nicht geändert, einfach durch das zugrunde liegende Konzept.

Aus diesem Grund habe man Javelin-spezifische und allgemeine Komponenten erstellt. So sollen den Spielern vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung gegeben werden, alleine zehn spezifische Ausrüstungsslots für die Kampfanzüge gibt es.

Komplett ausgeschlossen, dass die Pilotenskills irgendwann wieder ihren Weg in Anthem finden könnten, hat der Bioware-Mitarbeiter nicht. Konkrete Pläne gäbe es aktuell allerdings noch nicht.