Apex Legends erreicht 10 Mio. Spieler - Vince Zampella dankt den Fans

PC XOne PS4

Nachdem Electronic Arts bereits wenige Tage nach dem Start von Apex Legends (im Test) mehr als 2,5 Millionen registrierte und über 600.000 gleichzeitig aktive Spieler meldete, hat der Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment in nur 72 Stunden den nächsten großen Meilenstein erreicht. Wie die Betreiber gemeldet haben, wurden für den Titel inzwischen mehr als zehn Millionen Spieler verzeichnet. Dabei waren mehr als eine Million zeitgleich im Spiel. Seitens Vince Zampella, des CEO von Respawn Entertainment, heißt es dazu:

Das war eine wirklich unglaubliche Reise. Wir haben getestet und optimiert. Wir stritten und waren uns einig. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir etwas Magie spürten. Wir wussten, dass es riskant sein würde, das Franchise in diese Richtung zu nehmen und auf ein Free-to-play-Model, sowie auf eine spontane Veröffentlichung zu setzen. Aber wir haben uns in Apex Legends verliebt und wollten unbedingt, dass andere Spieler es auch spielen. Wir hatten gehofft, ihr würdet es genauso lieben wie wir, aber wir hätten niemals in unseren wildesten Träumen die Unterstützung und Positivität erwartet, die wir erhalten haben. Von allen hier bei Respawn: Danke, dass ihr uns und Apex Legends eine Chance gegeben habt und vielen Dank, dass ihr euch uns auf dieser Reise angeschlossen habt. Das ist erst der Anfang! Wir haben dieses Jahr so viel mehr für euch auf Lager.

Apex Legend spielt im Grenzland des bekannten Titanfall-Universums, rund 30 Jahre nach Titanfall 2 (Testnote: 8.0). Das Spiel verzichtet allerdings auf die gewaltigen Mechs, sowie bekannte Gameplay-Elemente der Titanfall-Serie, wie Wandläufe oder Doppelsprünge und bringt stattdessen andere Aspekte, wie etwa die Wiederbelebung der Mitspieler während einer laufenden Partie, in das Battle-Royale-Genre. Es gibt acht verschiedene legendäre Charaktere (mit eigenen Kampffähigkeiten), die in Dreier-Teams in einer Arena ums Überleben kämpfen.