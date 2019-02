Skybound und Beamdog kooperieren: PC-Klassiker wie Baldur's Gate noch 2019 auf Konsole

PC Linux MacOS

Der Screenshot stammt aus der Enhanced Edition von Baldur's Gate 2.

News-Update vom 7.2., 22:00 Uhr:

Skybound Entertainment hat via Twitter unterdessen bestätigt, dass alle der genannten Spiele-Titel im Laufe dieses Jahres für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One umgesetzt werden sollen. Unklar bleibt der Preis und ob auch eine Art Compilation geplant ist oder ob generell Einzelreleases der Spiele angedacht sind. Ebenfalls noch unklar bleibt, ob zu allen (und ob auf allen Plattformen) Box-Versionen geplant sind. Denkbar wäre im letztgenannten Bereich zudem, dass Boxversionen nicht für alle Regionen geplant sind.

Ursprüngliche News:

Manch einem PC-Spieler mag bei der heutigen Mitteilung von Skybound Entertainment ein wenig unwohl in der Magengegend werden. Denn wie das von The Walking Dead-Schöpfer Robert Kirkman gegründete Medienunternehmen verlautbarte, hat man mit dem Hersteller Beamdog eine Kooperationsvereinbarung getroffen, nach der die von Beamdog umgesetzten und meist als Enhanced Edition betitelten Neuauflagen der Bioware- und Interplay-Klassiker Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Icewind Dale, Planescape - Torment und Neverwinter Nights noch innerhalb dieses Jahres auch für Konsolen veröffentlicht werden sollen. Die Vereinbarung umfasst zudem Baldur’s Gate - Siege of Dragonspear.

Für welche Konsolen die allesamt auf einem (teils angepassten) Dungeons-&-Dragons-Regelwerk basierten Rollenspiele erscheinen sollen – und wann konkret – lassen Skybound und Beamdog noch offen. Dass die beiden kooperierenden Unternehmen insbesondere Nintendos weiterhin aufstrebende und gerade auch im "Indie"-Bereich erfolgversprechende Switch ins Auge fassen, liegt nahe. Daneben scheint die Umsetzung für die in der aktuellen Version meistverkaufte Spielekonsole PlayStation 4 von Sony zu den aussichtsreichsten Kandidaten zu zählen. Nachdem auch klassisch angehauchte Rollenspiele wie der Planescape-Nachfolger Torment - Tides of Numenera mehr oder weniger erfolgreich auf der Xbox One vermarktet wurden, wäre jedoch auch eine Umsetzung einiger der genannten Spiele für die aktuelle Microsoft-Konsole durchaus denkbar, aber aufgrund der Hardwaredichte weniger gewiss. Angedeutet werden darüber hinaus Box-Veröffentlichungen im Einzelhandel. Was diese zusätzlich zur digitalen Version umfassen könnten – oder ob Steam bei Letztgenannten eine Rolle spielen wird oder nicht – bleibt vorerst offen.

Die beiden Kooperationspartner wollen auf der PAX East in Boston, die vom 28. bis 31. März stattfindet, erste spielbare Demos zeigen und wohl auch erste Details zu den unterstützten Plattformen preisgeben. Beamdog wurde im Jahr 2009 vom ehemaligen Bioware-Mitarbeiter Trent Oster ins Leben gerufen, dessen Firma die genannten Spiele in teils erweiterten und visuell aufgewerteten Versionen für PC-Systeme neu veröffentlicht hat. Bei Kirkmans Skybound Entertainment handelt es sich wiederum um ein Medienunternehmen, das neben Comics oder Film- und TV-Adaptionen seiner Marken wie zu The Walking Dead auch zuvor durch Kooperationen im Spielebereich aktiv wurde. Die aktuelle, und laut Namen letzte interaktive Staffel von The Walking Dead, genannt The Final Season, wurde zuvor federführend vom kalifornischen Spieleentwickler Telltale Games entwickelt. Seit dessen Pleite vor wenigen Monaten ist Skybound vollständig für die Umsetzung der in fünf Teilen geplanten Spieleumsetzung in der alleinigen Verantwortung.