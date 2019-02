Nintendo eShop: Play Together Sale mit Rabatten bis 80%

Switch

Nintendo hat in seinem eShop einen Play Together Sale gestartet, bei dem diverse, mit lokalem Multiplayer ausgestattete Titel teilweise um bis zu 80 Prozent im Preis reduziert wurden. Unter anderem könnt ihr dort Spiele, wie Diablo 3 (Testnote: 9.0), FIFA 19 (Testnote: 9.5), Crypt of the Necrodancer und Donkey Kong Country - Tropical Freeze (Testnote: 9.0) günstiger erwerben.

Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot an reduzierten Spielen könnt ihr unter dem Quellenlink oder direkt auf eurer Switch-Konsole aufrufen):