Thimbleweed Park: Retro-Adventure ab 21. Februar gratis im Epic Store

Nach Subnautica (Testnote: 8.0), Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, The Jackbox Party Pack und Axiom Verge (das noch bis zum 21. Februar 2019 gratis verfügbar sein wird) gab Epic mit Thimbleweed Park (Testnote 9.0) heute den nächsten kostenlosen Titel für seinen Game Store bekannt. Das Point-and-Click-Adventure wird laut dem Betreiber im Zeitraum vom 21. Februar und bis zum 7. März 2019 kostenfrei zum Download verfügbar sein.

In Thimbleweed Park lassen euch Ron Gilbert und Gary Winnick, die Spiele-Gurus hinter Genre-Klassikern, wie Monkey Island und Maniac Mansion, in die Rollen von fünf verschiedenen Charakteren schlüpfen, deren Leben durch den Fund einer Leiche aus den Fugen gerät. Mit seinem visuellen Retro-Stil fängt das Spiel perfekt den Witz und Charme der alten Adventures, wie Zak McKracken and the Alien Mindbenders oder The Secret of Monkey Island (Testnote: 9.0) ein und war das erste Kickstarter-Projekt der beiden Macher, das innerhalb von wenigen Tagen erfolgreich finanziert wurde. Inzwischen kann Thimbleweed Park unter Windows, Mac, Linux, sowie auf Xbox One, PS4, Nintendo Switch, iOS und Android gespielt werden.