Hearts of Iron 4: Man the Guns erscheint am 28. Februar

PC Linux MacOS

Fast drei Jahre ist es her, dass Paradox Interactive mit Hearts of Iron 4 (zum Test mit Note 5.5) den neuesten Ableger der beliebten Globalstrategieserie veröffentlichte. Seitdem sind mit Together for Victory, Death or Dishonor und zuletzt Waking the Tiger drei große DLCs erschienen, durch die zahlreiche Fehler beseitigt und das Hauptspiel mit vielen Zusatzfeatures deutlich erweitert wurde.

Kürzlich hat der Publisher das Veröffentlichungsdatum der jüngsten Erweiterung, Man the Guns, bekanntgegeben. Ab dem 28. Februar könnt ihr wieder die Geschichte der Welt ab 1936 umschreiben, indem ihr zum Beispiel unter polnischer Flagge verhindert, dass ihr dem Blitzkrieg der Deutschen erliegt oder als USA deutlich früher in den Zweiten Weltkrieg einsteigt, als es den historischen Tatsachen entspricht.

Überhaupt lohnt es sich, zu Spielbeginn eine Nation auszuwählen, die verstärkt auf maritime Strategien und Einheiten setzt, denn Man the Guns verbessert Hearts of Iron 4 vor allem im Bereich der Seefahrt. So erhaltet ihr mit diesem Download-Inhalt unter anderem zusätzliche Optionen beim Schiffsdesign und bei den Spezialisierungen eurer Admiräle. Außerdem könnt ihr Seeminen nutzen und Anlandungen von Truppen mit amphibischen Vehikeln unterstützen. Liebhaber von ansprechender Musik werden sich über die neuen Musiktitel freuen.

Ausführlichere Angaben könnt ihr der offiziellen Ankündigung der Entwickler über die Quellenangaben entnehmen. Man the Guns wird für 19,99 Euro auf Steam oder im Paradox-eigenen Store verkauft. Vorbesteller erhalten ein exklusives Wallpaper.