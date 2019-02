PSN-Charts-Januar-2019: Resident Evil 2 an der Spitze

PC XOne PS4

Resident Evil 2 ab 47,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Resident Evil 2 ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat auf dem offiziellen Playstation Blog die PSN-Verkaufscharts für den vergangenen Monat bekannt gegeben. Das von Capcom am 25. Januar veröffentlichte Horror-Adventure Resident Evil 2 (im Test) ist nach Angaben des Betreibers zum meistverkauften Spiel im Playstation Store avanciert. Demnach stieg das Spiel direkt an der Spitze ein und verdrängte die altbekannten Verkaufsschlager wie GTA 5 (Testnote: 10) und FIFA 19 (Testnote: 9.5) auf Positionen Zwei und Drei. Beim Neueinsteiger Kingdom Hearts 3 (Testnote: 8.5) reichte es hingegen nur für den sechsten Platz. Die Liste der VR-Titel führt aktuell das Musikspiel Beat Saber an, während sich bei den Zusatzinhalten am besten das Cobalt-Paket für den Battle-Royale-Shooter Fortnite verkaufte. Nachfolgend die PSN-Charts im Überblick:

PS4-Verkäufe:

Resident Evil 2 (Neu) GTA 5 (↑ 5) FIFA 2019 (↓ 1) Need For Speed Payback (~) Playerunknown’s Battlegrounds (↓ 2) Kingdom Hearts 3 (Neu) The Sims 4: Deluxe Party Edition (~) The Forest (↑ 9) Rocket League (↑ 12) Battlefield V (↓3) Call of Duty - Black Ops 4 (↓ 4) Assassin’s Creed Origins (~) Rainbow Six - Siege (~) Minecraft (↓ 13) Star Wars - Battlefront 2 (~) Gang Beasts (↑ 17) Red Dead Redemption 2 (↓ 7) Spider-Man (↓ 8) Battlefield 1 (↓ 18) Gran Turismo Sport (20)

PSVR:

Beat Saber (1) Astro Bot Rescue Mission (2) Creed - Rise to Glory (↑ 4) Job Simulator (↓ 3) Superhot VR (5) Arizona Sunshine (6) Doom VFR (↑ 8) The Elder Scrolls 5 - Skyrim VR (~) Everest VR (↑ 10) Batman - Arkham VR (↓ 9)

DLCs: