Astroneer: Weltraumspiel hat die Early-Access-Phase verlassen

PC XOne MacOS

Vor mehr als zwei Jahren startete die Early-Access-Phase des Weltraum-Erkundungsspiels Astroneer. Nicht nur optisch erinnert das Werk des Indie-Entwicklers System Era Softworks mit seiner kunterbunten Welt an No Man's Sky (zum Test mit Note 6.0), denn auch in Astroneer ist es eure Aufgabe, Ressourcen abzubauen und fremde prozedural generierte Planeten und Monde zu erkunden. Um in die Weiten des Weltraums vorstoßen zu können, müsst ihr eure gesammelten Vorräte in den Bau von Ausrüstung, Stationen und natürlich Raumschiffe investieren. Anders als in No Man's Sky, das erst mit einem späteren Update einen Koop-Modus spendiert bekommen hat, war es euch in Astroneer von Anfang an möglich, euch mit bis zu drei Freunden gemeinsam auf Erkundungsreise zu begeben.

Während der Early-Access-Phase des Spiels sind mit jedem Update Fehler beseitigt und weitere Inhalte hinzugefügt worden. In der nun am 6. Februar veröffentlichten Version 1.0 haben die Entwickler nochmal nachgelegt. So könnt ihr ein vollständig neues Sonnensystem erkunden sowie neue Raumanzüge, steuerbare Vehikel und Gegenstände herstellen. Außerdem werdet ihr auf zusätzliche Umweltgefahren stoßen.

Der finale Preis von Astroneer beträgt 27,99 Euro auf Steam. Noch bis zum 18. Februar kann der Titel dort allerdings mit einem Rabatt von 20 Prozent erworben werden. Wenn ihr weitere Eindrücke von Astroneer erhalten möchtet, empfehlen wir euch, den unten angehängten Release-Trailer anzusehen, den der Entwickler zeitgleich mit dem Ende der Early-Access-Phase veröffentlicht hat.