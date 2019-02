Anthem: Details zu den Post-Launch-Inhalten + Ausblick auf End-Game

PC XOne PS4

Anthem ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der kommende Online-Shooter Anthem (im Preview) setzt bekannterweise auf das „Game-as-a-Service“-Model und soll nach dem Release kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt werden. Anlässlich des nahenden Launchs hat der Entwickler Bioware nun einen Ausblick darauf gewährt, was euch nach der Veröffentlichung des Spiels alles an Content erwartet.

So soll der Titel zum Launch zwar mit einer umfangreichen Kampagne aufwarten, mit dem Abschluss der Storyline soll diese aber nicht enden. Durch die Update-Serie „Acts“ will Bioware stetig neue Handlungsstränge samt neuen Schauplätzen, Gameplay-Features und Charakter-Interaktionen liefern. Akt 1 „Echoes of Reality“ soll im März starten und in einem zeitlimitierten, kataklysmischen und weltverändernden Event gipfeln, der extreme Wetterveränderungen, gefährliche neue Feinde und neue Mysterien mit sich bringen soll, die gelöst werden wollen.

Darüber hinaus haben die Entwickler einen Ausblick auf die End-Game-Inhalte gewährt. Habt ihr einmal mit eurem Charakter die Maximalstufe 30 erreicht, warten drei weitere Schwierigkeitsgrade, verschiedene Aufträge (darunter auch legendäre Missionen), tägliche, wöchentliche und monatliche Herausforderungen, Festungseroberungen (lange High-Level-Missionen) und Kataklysmen (Wetter- und Welt-verändernde, zeitlich limitierte Events) auf euch.

All diese Aufgaben sollen neue Ausrüstungsgegenstände und Upgrades für eure „Javelins“ (fliegende Kampfanzüge) bringen. Die weitere Möglichkeit wird laut Bioware das Handwerk sein, das euch neue Ausrüstung und zusätzliche Personalisierungsmöglichkeiten beschert. Die Ausrüstung wird es in verschiedenen Raritätsstufen geben. Seltenere Gegenstände werden entsprechend mehr Einsatz von euch verlangen, aber auch entsprechend bessere Aufwertungen darstellen. Anthem wird ab dem 22. Februar für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.