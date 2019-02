Crackdown 3: Tech-Stresstest startet heute + Erfolge // Teil 1 gratis

PC XOne

Microsoft und Sumo Digital haben einen technischen Stresstest für den bald erscheinenden Shooter Crackdown 3 (im Preview) angekündigt. Gespielt wird der PvP-Multiplayer-Modus „Wrecking Zone“. Der Test wird bereits heute Abend, um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) auf beiden unterstützen Plattformen (PC und der Xbox One) starten und bis 23:00 Uhr andauern. Einen weiteren Test gibt es dann in der Nacht, von 4:00 bis 6:00 Uhr. Der Pre-Load startet ab 18:00 Uhr.

Der test ist für die Mitglieder der Insider-Community gedacht. Um dabei zu sein, startet einfach die Xbox-Insider-Hub-App auf eurer Konsole oder eurem Windows-10-PC, meldet euch kostenlos an (oder loggt euch in euer Account ein). Das Spiel wird ab 18:00 Uhr in den Insider-Inhalten unter „Spiele“ zum Download auftauchen. Weitere Tests für Crackdown 3 werden über die Insider-App und soziale Kanäle des Spiels, wie Facebook, Twitter und Discord angekündigt.

Passend zum heutigen Start des Stresstests hat Microsoft über Xbox Wire auch alle Erfolge enthüllt, die im Spiel freigeschaltet werden können. Insgesamt wird der Titel 82 Erfolge bieten, die euch 1500 Gamerscore-Punkte bescheren. Darüber hinaus verschenkt der Publisher den ersten Teil der Serie, der dank dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm auf der Xbox One gespielt werden kann. Das Spiel könnt ihr gratis über den Xbox Game Store beziehen.