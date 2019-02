The Elder Scrolls Online: Plus-Mitgliedschaft kostenlos testen

PC XOne PS4 MacOS

Solltet ihr immer schon mal Interesse an einer Plus-Mitgliedschaft bei The Elder Scrolls Online bekundet haben, habt ihr jetzt die Möglichkeit diese kostenlos zu testen. In der Zeit vom Donnerstag, den 7. Februar, um 16 Uhr bis zum Dienstag, den 12. Februar, um 16 Uhr könnt ihr sämtliche Vorteile, die ein Abonnement bietet, ohne Einschränkungen ausprobieren. Dazu gehören:

Vollständiger Zugriff auf alle DLC-Spielerweiterungen inklusive der ersten Kapitelerweiterung Morrowind

Ein Handwerksbeutel, der euch unbegrenzten Lagerplatz für all eure Handwerksmaterialien bietet

Doppelter Platz im Bankfach für alle Charaktere auf eurem Konto

10 % zusätzliche Erfahrung, Gold, Handwerksinspiration und kürzere Analysezeiten

Doppelte Anzahl an platzierbaren Einrichtungs- und Sammlungsgegenständen aus Homestead

Exklusive Möglichkeit, Kostüme zu färben

Doppelter Lagerplatz für Transmutationskristalle

Zu beachten gilt, dass die monatliche Gutschrift an Kronen und Angebote für ESO-Plus nur für zahlende Mitglieder zur Verfügung stehen. Ihr müsst keine Kreditkarten- oder sonstige Zahlungsdaten angeben, um das Angebot ausprobieren zu können. Ihr müsst euch nur im Spiel einloggen und auf den Kronen-Shop wechseln. Dort klickt ihr auf "ESO-Plus" und wählt dann die "Kostenlose Probe" aus.