Devil May Cry 5: 4K-Grafikvergleich PS4/Pro vs. Xbox One/X im Video

Bis zur Veröffentlichung von Devil May Cry 5 (im gamescom-Anspielbericht) sind es zwar noch ein paar Wochen hin, auf dem YouTube-Kanal „ElAnalistaDeBits“ wurden aber schon mal die Konsolenversionen (Xbox One, Xbox One X, PS4 und PS4 Pro) im direkten Grafikvergleich gegenübergestellt. Bei den leistungsstärkeren Systemen hat die Xbox One X erwartungsgemäß die Nase leicht vorne und kann mit etwas knackigeren Texturen und einem im allgemeinen schärferen Bild punkten. Bei den Standard-Konsolen liegt die PS4 hingegen leicht vor der Xbox One und liefert ein etwas besseres Bild, auch wenn der Unterschied nur marginal ist.

Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Devil May Cry 5 wird im kommenden Monat, ab dem 8. März 2019, für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.