Red Dead Redemption 2: Über 23 Mio. Exemplare an Handel ausgeliefert

Red Dead Redemption 2 (im Test: Note 9.5) hatte im Oktober des vergangenen Jahres einen mehr als erfolgreichen Start hingelegt. Alleine in den ersten zwei Tagen konnte Rockstar Games 17 Millionen Kopien ihres Western-Epos in den Handel bringen (siehe auch Red Dead Redemption 2: Mehr als 17 Millionen Exemplare ausgeliefert). Nun hat der Publisher Take Two frische Zahlen bekanntgegeben. Demnach wurden mittlerweile 23 Millionen Exemplare abgesetzt. Es gilt allerdings wieder zu beachten, dass hierzu auch solche Retailexemplare zählen, die aktuell noch in den Regalen oder Lagern auf Kunden warten – die tatsächliche Käuferzahl liegt also ein Stück darunter.