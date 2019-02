Metro Exodus: CGI-Trailer „Artjoms Albtraum“ veröffentlicht

PC XOne PS4

In der kommenden Woche bringen 4A Games und Deep Silver den postapokalyptischen Ego-Shooter Metro Exodus (im Preview) auf den Markt. Mit einem eindrucksvollen CGI-Trailer „Artjoms Albtraum“ stimmen die Macher die wartenden Fans schon mal auf den Release ein. In Metro Exodus verlassen die Überlebenden des Atomkrieges erstmals die aus den beiden Vorgängern bekannte Moskauer Metro. „Sie glaubten, sie seien die letzten Überlebenden. Sie lagen falsch. Nur Artjom wagte es, von einem Leben an der Oberfläche zu träumen. Aber Träume können sich schnell in Alpträume verwandeln...“ heißt es in der Beschreibung.

Den neuen Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Metro Exodus wird ab dem 15. Februar 2019 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.