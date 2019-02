Trials Rising: Erweiterungspass vorgestellt

PC Switch XOne PS4

Ubisoft und Red Lynx haben soeben die Inhalte des Erweiterungspass zu Trials Rising (zur Preview) bekanntgegeben. So wird der Pass das mehr als 120 Kurse umfassende Streckenangebot des Hauptspiels um 55 neue Pisten ergänzen, die sich wiederum auf zwei Erweiterungen verteilen. Die erste von ihnen wird auf den Namen Trials Rising Sixty Six hören und euch auf einen Roadtrip durch die USA – unter anderem auch auf die legendäre Route 66 – schicken. In Trials Rising Crash & Sunburn werdet ihr die USA hingegen verlassen und etwa in den Dschungel von Peru reisen. Zusätzlich wird der Erweiterungspass zwei Pakete mit Kostümen sowie weitere Gegenstände bereithalten.

Wann genau die einzelnen Addons erscheinen, steht aktuell noch nicht fest – sicher ist jedoch, dass die Entwickler Trials Rising nach der Veröffentlichung am 26. Februar bis in das nächste Jahr hinein unterstützen möchten. Unklar ist auch noch, wie viel der Erweiterungspass als Einzelanschaffung kosten wird. Erwirbt man ihn als Bestandteil der Digital Gold Edition für 39,99 Euro, liegt der Aufpreis zur Standardfassung von Trials Rising bei 15 Euro.