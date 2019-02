Anthem: EA rechnet mit 5 bis 6 Millionen Verkäufen bis Ende März

PC XOne PS4

In einer Konferenz mit Investoren hat sich EAs CEO Andrew Wilson kürzlich zu den erwarteten Verkäufen von Anthem (zur Preview) geäußert. Demnach gehe man davon aus, innerhalb dieses Fiskaljahres, das am 31. März endet, 5 bis 6 Millionen Exemplare über alle Plattformen hinweg zu verkaufen. Veröffentlicht wird Anthem am 22. Februar – damit bleiben etwas mehr als fünf Wochen Zeit für dieses Ziel.

Darüber hinaus zeigte sich Wilson auch zuversichtlich, dass Anthem auf lange Sicht erfolgreich sein wird. Sicherstellen wolle man dies durch die spätere Veröffentlichung neuer Inhalte.