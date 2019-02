Dungeon of Dragon Knight: Klassischer Dungeon Crawler in Arbeit

PC

Solltet ihr Freunde von klassischen Dungeon Crawlern wie Dungeon Master oder Legend of Grimrock sein, dann könnte Dungeon of Dragon Knight, das neue Spiel von HexGameStudio, euch gefallen. Die Hintergrundgeschichte ist simpel. Nachdem Orks euer Heimatdorf angegriffen und geplündert haben, flüchtet ihr euch in einen unbekannten Wald. Auf der Suche nach einem Platz zum Rasten findet ihr euch in einer Hütte wieder, welche aber in Wirklichkeit den Eingang zu einem Höhlensystem darstellt. Dort müsst ihr euch dem Drachenritter Sowen stellen. Dieser besitzt eine magische Waffe, mit dessen Hilfe er die Tore zur Hölle öffnen will. Dies müsst ihr natürlich verhindern.

Dabei werden sämtliche Stilmittel, wie sie bei dieser Art von Spielen bekannt sind, eingesetzt. Ihr bewegt euch mit einer vierköpfigen Heldentruppe, die aus mehreren Rassen und Klassen erstellt werden kann, gridbasiert durch die Dungeons. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt, Zaubersprüche werden anhand von Runen erstellt. Nebenbei erwarten euch knifflige Rätsel und Fallen sowie unzählige Schätze und magische Gegenstände. Diverse Komfortfunktionen, wie zum Beispiel eine automatische Karte, stehen ebenfalls zur Verfügung.

Aktuell befindet sich der Titel in der Early-Access-Phase und kann auf Steam bezogen werden. Laut den Entwicklern ist das Spiel bereits zu 90 Prozent fertiggestellt. Lediglich an Feinheiten wie bei den Animationen oder an der Performance sollen noch Verbesserungen erfolgen. Die nächsten sechs Monate dienen der Erprobung und auf das Feedback der Spieler möchte man natürlich ebenfalls eingehen. Die Veröffentlichung ist für das dritte Quartal dieses Jahres geplant. Einen ersten Eindruck von Dungeon of Dragon Knight könnt ihr dem Trailer unter dieser News entnehmen.