Innerhalb der letzten Jahre gab es eine wahre Schwemme an sogenannten HD-Remakes, inhaltlich und spielerisch praktisch unveränderte Neuauflagen von Games mit (leicht) verbesserter Grafik. Mittlerweile scheinen einige Publisher das wirtschaftliche Potenzial von Neuauflagen deutlich größer einzuschätzen, denn immer häufiger entscheiden sich die Spielefirmen zur Umsetzung echter Remakes mit neuer Engine und auch inhaltlichen Anpassungen. Resident Evil 2 (im Test: Note 9.0 ) ist nur ein Beispiel für derartige Projekte, Square Enix werkelt mit einem echten Remake zubereits seit geraumer Zeit an einem solchen – und viele weitere könnten diesem Beispiel folgen.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir aber gar nicht Sinn oder Bedarf an echten Spieleremakes abfragen, sondern konkret erfahren, bei welchem der Spiele in unserer unten eingebetteten Umfrage ihr euch am meisten nach einem Remake sehnt. Bei der Masse an theoretischen Kandidaten können wir selbstredend nicht jedes einzelne aufführen. Lasst uns deshalb in den Kommentaren unter dieser News wissen, bei welchem echten Remake ihr am ehesten zuschlagen würdet, auch wenn es vielleicht nicht in unserer Liste auftaucht. Fühlt euch ferner frei darin, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion im Kommentarbereich zu diskutieren, um das entstandene Meinungsbild zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.