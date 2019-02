Xbox Game Pass im Februar mit Shadow of the Tomb Raider und mehr

XOne

Microsoft hat im Rahmen der neuen Inside-Xbox-Ausgabe die neuen Spiele für das Xbox Game Pass im Februar bekannt gegeben. Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes können sich demnach diesen Monat auf sechs Neuzugänge freuen. Bei diesen handelt es sich um Shadow of the Tomb Raider (Testnote: 9.0), die erste Staffel von The Walking Dead (Testnote: 8.5), Pumped BMX Pro, de Blob, Batman - Return to Arkham (Testnote: 9.0) und das kommende Crackdown 3. Nachfolgend die Verfügbarkeitstermine für alle Spiele im Überblick:

Ab dem 7. Februar 2019:

Pumped BMX Pro

Shadow of the Tomb Raider

The Walking Dead - Staffel 1

Ab dem 14. Februar 2019:

de Blob

Ab dem 15. Februar 2019:

Crackdown 3

Ab dem 21. Februar 2019: