Mortal Kombat 11: Kabal und D’Vorah bestätigt // Kabal-Trailer

Die Netherrealm Studios haben im Rahmen eines kürzlich ausgestrahlten Livestreams zwei weitere Kämpfer für das kommende Prügelspiel Mortal Kombat 11 offiziell bestätigt. Zum einen können sich die Serienfans auf die Rückkehr von Kabal als Spielbaren Charakter freuen, der mit einem Vorstellungstrailer, den ihr euch weiter unten anschauen könnt, angekündigt wurde. Im Vorgänger Mortal Kombat X (Testnote. 8.5) war Kabal nicht teil des Kampfrosters und hatte lediglich einen kurzen Cameo-Auftritt als einer von Quan Chi's Revenants.

Zum anderen wurde mit D¹Vorah ein weiterer Kämpfer bestätigt, der im Vorgänger erstmals als neuer Kämpfer in die Story eingeführt wurde. D’Vorah gehört zu den Kytinn, einer Insekten-Spezies von den Arnyek-Inseln, die in humanoiden Körpern leben. Nachdem ihr Reich von Shao Kahn erobert wurde, schloss sie sich ihrem neuen Herrscher Kotal Kahn an, denn sie stellvertretend und als Beraterin im Bürgerkrieg gegen Mileena unterstützte. Ein Vorstellungsvideo gab es von D’Vorah noch nicht zu sehen. Stattdessen wurde nur ein Bild (siehe Teaser) präsentiert. Mortal Kombat 11 wird ab dem 23. April für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Die Umsetzung für Nintendo Switch wird etwas später, am 10. Mai, erscheinen.