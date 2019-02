EA: 2,5 Mio. Spieler für Apex Legends // Ausblick auf kommende Titel

PC XOne PS4

Electronic Arts hat während einer Telefonkonferenz mit den Investoren im Rahmen der Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2019 über den Erfolg des Free-to-play-Battle-Royale-Shooters Apex Legends (im Kurztest) gesprochen. Wie der Publisher bekannt gab, konnten für Apex Legends schon kurz nach dem offiziellen Start mehr als 2,5 Millionen aktive Spieler verzeichnet werden. Zu Spitzenzeiten waren laut dem Unternehmen teilweise mehr als 600.000 Spieler gleichzeitig im Spiel. Der Titel soll mit regelmäßigen Updates weiter verbessert werden. Zudem sind neue Inhalte wie zusätzliche Legends und Spielmodi geplant. Gleichzeitig wird beim Entwickler Respawn Entertainment über eine Mobile-Umsetzung und Cross-Play diskutiert. Auch im E-Sport-Bereich soll der Titel etabliert werden.

Darüber hinaus hat Electronic Arts über geplante Spiele gesprochen und gab an, dass es noch in diesem Jahr ein neues Titanfall geben wird. Allerdings wird es sich nicht um Titanfall 3, das Respawn Entertainment bereits kürzlich ausgeschlossen hat, sondern um ein weiteres Spin-off, handeln. Des Weiteren befinden sich laut Electronic Arts ein neues Plants vs. Zombies und ein neues Need for Speed in Arbeit. Außerdem bestätigte der Publisher, dass Respawns Action-Adventure Star Wars Jedi - Fallen Order weiterhin im Herbst dieses Jahres erscheinen soll. Das Spiel soll sich um einen Padawan drehen, der die Ereignisse in Star Wars - Episode 3 - Die Rache der Sith überlebt hat. Die Story des Spiels setzt kurz nach dem Ende des Films ein.