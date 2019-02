CD Projekt und Andrzej Sapkowski einigen sich im Streit um Witcher-Lizenzgebühren

PC MacOS

The Witcher ab 40,90 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Wccftech.com unter Berufung auf das polnische Magazin Puls Biznesu berichtet, haben CD Projekt, Entwickler der Witcher-Spiele, und Andrzej Sapkowski, Autor der Hexer-Romanreihe, nach viermonatiger Verhandlung offenbar eine "gütliche Einigung" im Streit über die Zahlung zusätzlicher Lizenzgebühren für die Rechte am The Witcher-Franchise erzielt.

Sapkowski, der vor Jahren bereits seine "eigene Dummheit" bedauert hatte, zugunsten eines Festbetrages von umgerechnet 8.000 Euro auf die ihm damals angebotene Gewinnbeteiligung an den Verkäufen der auf seinen Romanen basierenden Witcher-Computerspiele verzichtet zu haben, hat im Oktober letzten Jahres weitere knapp 14 Millionen Euro an Lizenzgebühren gefordert. Das Schreiben seiner Anwälte, das CD Projekt aus Transparenzgründen online gestellt hatte, begründet die Forderung mit dem riesigen Erfolg der Spielereihe und dass die damalige Übereinkunft nicht ausreichend gewesen sei. Außerdem hätten die Spiele seinen Büchern eher geschadet.

CD Projekt berief sich zunächst auf den wasserdichten Vertrag mit dem Autor und seinen freiwilligen Verzicht auf jegliche Beteiligung am Gewinn, machte aber klar, dass sie an einer Einigung mit Sapkowski und an einer "guten Beziehung" zu ihm interessiert sei. Über die exakte Höhe der aktuell geflossenen Zahlungen wurde Stillschweigen vereinbart, bekannt ist nur, dass es sich um eine deutlich niedrigere Summe als die geforderte handle und dass diese als Entschädigung und eine Form der "Anerkennung für die Arbeit von Andrzej Sapkowski und zur Pflege einer guten Beziehung" zu verstehen sei.