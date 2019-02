Far Cry - New Dawn: Live-Action-Trailer stellt Mickey & Lou vor

PC XOne PS4

Live-Action-Trailer scheinen bei Ubisoft zu einer jeden Promophase fest dazu zu gehören. So wurde auch Far Cry - New Dawn (in der Preview) mit einem neuen Video bedacht, in dem sich echte Schauspieler die Ehre geben. Das "Doppelt so böse" getaufte Machwerk stellt die Zwillingsschwestern und Antagonistinnen Mickey und Lou vor.

In den Clip zerlegen die beiden eine Bar nach allen Regeln der Kunst, musikalisch werden sie dabei von einer neu aufgenommenen Version von "It's raining men" begleitet. Am Ende wartet sogar eine kleine Überraschung auf die beiden. Erscheinen wird Far Cry - New Dawn bereits nächste Woche, konkret am Freitag, dem 15. Februar.