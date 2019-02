Anno 1800: Zeitraum der Open Beta bekannt

PC

Ubisoft hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, wann die Open Beta zu dem Aufbaustrategie-Spiel Anno 1800 (zur Viertelstunde) stattfinden wird. Konkret dürfen geneigte Hobbystrategen vom 12. bis zum 14. April in den neuen Serienteil hineinschnuppern. Konkrete Uhrzeiten sind noch nicht bekannt. Interessant bei dem gewählten Termin ist, dass er sehr kurz vor Release des Spiels gelegt ist. Anno 1800 wird am 16. April 2019 exklusiv für den PC erscheinen.