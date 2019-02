Kurztest: Apex Legends – Battle Royale trifft Helden-Shooter

PC XOne PS4

Respawn Entertainment und EA wagen sich mit einem Battle-Royale-Titel in die Schlacht, der Anleihen bei Overwatch hat. Doch auch abseits der Helden gibt es Unterschiede zu Genre-Kollegen.

Lifelines ultimative Fähigkeit, ein Versorgungsabwurf, bringt mir mit zwei sich nähernden Gegnern gerade nur herzlich wenig.

Drei Helden müsst ihr sein

Kein Bulletdrop bedeutet, das solche Schüsse quasi eine sichere Bank sind.

Zwei Squadmitglieder am Boden, ein Gegner auf der Klippe: Wie diese Situation ausgegangen ist, dürfte keine Überraschung sein.

Steh‘ auf, wenn du am Boden liegst

Ausrüstungsgegenstände, wie Schilde oder Helme, liegen in unterschiedlichen Güteklassen vor.

Flottes Movement, stabile Technik

Meinung: Dennis Hilla Meine erste Reaktion auf die Gerüchte um Apex Legends klangen ungefähr so: „Gähn, noch ein Battle-Royale-Titel von der Stange“. Nach meinen ersten Runden bin ich aber doch umgestimmt worden. Die Helden ändern das altbekannte Spielprinzip doch ab, und erweitern es um eine taktische Komponente. So lenken meine Kameraden den Gegner ab, während ich mir mit der ultimativen Fähigkeit von Wraith ein Portal hinter ihnen erschaffe und sie hinterrücks ausschalte – coole Sache! Auch das Wiederbeleben fügt sich gut in die Battle-Royale-Mechanik ein und die Spielwelt lässt viel Raum für geschickte Winkelzüge.



Was mich allerdings noch skeptisch stimmt, ist die Spielerzahl von 60 Leuten in einer Partie. Die ersten fünf bis zehn Minuten eines jeden Matches wirkten so extrem langatmig, Auseinandersetzungen hatte ich kaum. Klar, ich kann so in Ruhe meine Ausrüstung zusammensuchen, aber sich gegenseitig mit den blanken Fäusten verdreschen hat halt auch was. Ob sich Respawns Titel gegen die Genre-Platzhirschen durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen!

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalNachdem vor wenigen Tagen noch Gerüchte durchs Netz flatterten, Respawn arbeite an einem-Spinoff, wurdegestern nun erstmals in einem Livestream vorgestellt. Doch damit nicht genug, der Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter wurde auch direkt veröffentlicht. Für mich Grund genug, den neuen Kontrahenten im hart umkämpften Genre etwas genauer anzusehen.Apex Legends erinnert dafür, dass es im Titanfall-Universum angesiedelt sein soll, herzlich wenig an Respawns Multiplayer-Shooter. Die namensgebenden Riesenroboter sind ebenso verschwunden wie ein Großteil der Bewegungsmechanik. Als erster großer Unterschied zu Konkurrenten wieoderseien die sechs Helden genannt, die euch zu Spielbeginn zur Verfügung stehen. Zwei könnt ihr euch noch optional dazu kaufen.In Apex Legends rangeln nicht die typischen 100 Kämpfer um den Thron auf der „Königsschlucht“ genannten einzigen Karte, sondern 60. Doch damit nicht genug der Extrawürste, ihr spielt zwangsweise in einem Dreier-Trupp. Habt ihr keine Freunde an der Hand, so weist euch das Spiel ganz einfach per Matchmaking zwei Kameraden zu. Das ging bei mir jedes Mal erfreulich flott, zudem waren meine Mitstreiter immer sehr kommunikativ und bereit, taktisch zu agieren. Die Verständigung erfolgt vor allem über Pings, wie sie beispielsweise ausbekannt sind. Ihr zeigt also durch eine Markierung in der Spielwelt einen wichtigen Punkt oder wo ihr einen Gegner gesichtet habtJeder Held verfügt über eine eine passive, eine taktische und eine ultimative Fähigkeit. Erstere ist stets aktiv, die Aktiven hingegen müssen nach einer gewissen Abkling-Zeit manuell ausgelöst werden. Idealerweise baut ihr euer Team so auf, dass eure „Legenden“ sich gegenseitig unterstützen. Gibraltar sollte sinnvollerweise mit seinem Schildwall an vorderster Front kämpfen, Lifeline heilt ihn währenddessen mit ihrer Drohne. Wraith steht daneben und achtet auf ihr Gehör, Stimmen in ihrem Kopf verraten ihr, wenn sich Gefahr nähert.Wer jetzt an Blizzards Heldenshooter Overwatch (im Test, Note: 9.5) denkt, liegt freilich nicht ganz daneben. Allerdings haben sich die Skills der Helden in Apex Legends meiner Erfahrung nach viel dezenter auf den Spielverlauf ausgewirkt, abgesehen von ein paar Ausreißern. Die bereits erwähnte Heildrohne lässt sich einiges an Zeit, bis eure Leben aufgefrischt sind und Bloodhounds Möglichkeit, Gegner, Fallen und Feinde durch Wände zu erspähen, ist zum Zeitpunkt des Auslösens meistens schon gar nicht mehr nötig. Umso ärgerlicher, dass einige Skills, wie Bangalores Ultimativer Angriff, ein Artillerieschlag, oftmals gleich mehrere Gegner auf einmal auslöschen. Hier darf Respawn noch am Balancing schrauben.Auch in Apex Legends springt ihr zu Matchbeginn aus einem Flugzeug. Doch auch hier hat sich Respawn einen Kniff einfallen lassen, um sich abzuheben. Ein Squadmitglied ist der „Jumpmaster“, die anderen Spieler hängen an ihm. Per Ping werden Vorschläge zum möglichen Landeort gemacht, die schlussendliche Entscheidung trifft aber der Sprungmeister. Jedoch könnt ihr euch auf Knopfdruck aber auch von ihm abkapseln, tut ihr das nicht kontrolliert er eure Fallgeschwindigkeit und -richtung.Nach der Landung sucht ihr euch genretypisch schnell eure Ausrüstung zusammen. Es gibt Sturmgewehre, Schrotflinten, diverse Aufsätze und Zielfernrohre, sowie Lebensspritzen und Schildpacks. Die Gefechte laufen sehr flott ab, jedoch hinkt die Geschwindigkeit noch etwas hinterzurück. Dafür konnte ich aber keinen Bulletdrop feststellen, selbst auf hohe Distanz hat meine Sniperkugel noch zielsicher getroffen.Das Waffenhandling war für meinen Geschmack aber etwas zu schwammig. So ganz sicher war ich mir nur selten, wenn ich einen Gegner im Visier hatte, ob ihn meine Kugeln wirklich treffen würde. Solltet ihr einmal über den Haufen geschossen werden, ist nicht zwangsläufig aller Tage Abend. Eure Kameraden können euch entweder direkt wieder auf die Beine hieven, oder, wenn ihr schon gestorben seid, eure Marke einsammeln und euch an einer Respawn-Station wiederbeleben. Denkt hierbei allerdings dran, dass ihr komplett ohne Ausrüstung wieder ins Spiel kommt.Sehr schnell erlernt hatte ich die flotte Steuerung, die dazu noch eine Menge Spaß macht. Per Tastendruck rutscht ihr rasant über den Boden, bergab geht das sogar noch schneller. An überall auf der Karte verteilten (oder von Pathfinder platzierten) Seilbahnen rauscht ihr von A nach B, um eure Gegner zu überraschen oder euch schnell aus der sich verengenden Zone zurück zu ziehen. Passend zum raschen Spielablauf kommt der Umstand, dass es keinen Fallschaden gibt, ihr springt also ohne Probleme mehrere Meter nach unten.Dabei hat mir die Technik in der von mir gespielten PC-Version nur selten Probleme gemacht. Lags konnte ich so gut wie gar keine feststellen, auch Rubberbanding habe ich keines bemerkt. Die Performance war auch durch die Bank stabil, und das trotz der durchaus schicken Optik. Wobei die im leichten Cartoonstil gehaltenen Spielfiguren nicht jedem schmecken dürften.An dieser Stelle noch ein Wort zu Mikrotransaktionen: Von den aktuell acht Legenden habt ihr in der kostenfreien Fassung von Apex Legends sechs Stück zur Auswahl. Die anderen beiden schlagen mit je 7,50 Euro zu Buche, allerdings könnt ihr sie nach moderater Spielzeit auch per Ingame-Währung erwerben. Ansonsten beschränken sich die bezahlbaren Objekte auf Skins, Lootboxen, neue Helden, Banner oder Emotes, also nur kosmetischen Krimskrams. Pay-to-Win-Mechaniken konnte ich keine entdecken.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)