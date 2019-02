Europa Universalis 4: Paradox verkündet Ende der 32-Bit-Unterstützung

PC Linux MacOS

Das bereits 2013 erschienene Europa Universalis 4 (zum Test mit Note 8.5) zählt zu den beliebtesten Globalstrategiespielen aus dem Hause Paradox Interactive und wurde über die Jahre hinweg mit zahlreichen Updates sowie kostenpflichtigen DLCs verbessert. Erst gestern ist der neueste Patch auf Version 1.28.3 erschienen, der neben Änderungen an der Spielbalance und der KI von Piratennationen laut Angaben der Entwickler auch hunderte Fehler behebt.

Nun gibt Paradox Interactive ganz offiziell bekannt, was in der Vergangenheit bereits angekündigt worden ist: Zusammen mit dem Patch 1.28.3 ist die letzte 32-Bit-Version von Europa Universalis 4 erschienen. Mit dem nächsten Update wird das Spiel dann endgültig auf 64-Bit umgestellt. Nutzer, die noch ein 32-Bit-Betriebssystem verwenden, sind ab diesem Zeitpunkt also entweder dauerhaft an diese Spielversion gebunden oder sie investieren in ein 64-Bit-Betriebssystem, um auch künftig die jeweils neueste Fassung von Europa Universalis 4 spielen zu können. Obwohl es sich bei dieser Umstellung unter technischen Gesichtspunkten um eine größere Anpassung des Spiels handelt, dürften sich die Auswirkungen auf die Nutzer dennoch in Grenzen halten. Die Entwickler selbst geben an, dass aktuell nur noch circa 1,1 Prozent aller EU4-Spieler ein 32-Bit-Betriebssystem einsetzen.

Welche inhaltlichen Änderungen das nächste größere Update in der Zukunft bringen wird, ist noch nicht bekannt. Ebensowenig steht ein Veröffentlichungsdatum fest. Paradox Interactive deutet lediglich an, dass dieses "noch Monate entfernt" ist.