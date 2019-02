The Walking Dead - The Final Season erscheint als Retailfassung

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Im letzten Monat erschien mit Broken Toys die vorletzte Episode der finalen Staffel des Telltale-Adventures The Walking Dead. Ihren Abschluss finden wird die Reihe dann am 26. März, wenn Episode 4 - Take us Back erscheint. Wie Skybound nun bekannt gibt, wird an diesem Datum auch eine Retailfassung der gesamten Staffel veröffentlicht.

Die Box-Version wird für die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen. Auf Amazon (GG-Partnerlink) wird sie aktuell für 29,99 Euro gelistet.