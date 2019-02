Sekiro - Shadows Die Twice: Neuer Boss im Video vorgestellt

PC XOne PS4

Sekiro - Shadows Die Twice ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Den 22. März haben sich viele From-Software-Jünger bereits rot im Kalender angestrichen. An diesem Tag erscheint mit Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Angespielt) das neue Werk des Entwicklerstudios hinter Demon's Souls, Dark Souls und Bloodborne. In einem kurzen Video, das ihr unterhalb dieser Zeilen findet, wird nun ein neuer Boss vorgestellt.

Der Corrupted Monk ist für From-Software-Verhältnisse schon fast klein geraten, er hat nun ungefähr die eineinhalbfache Höhe des Helden. Zu kämpfen scheint er mit einem Bisento, einer Art Hellebarde. Sein Gesicht versteckt er hinter einer dämonischen Maske. Einen Kampf sehen wir in dem 27-sekündigen Trailer allerdings nicht.