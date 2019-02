Arcade-Check: Wargroove – Ein Fest für Rundenstrategen

PC Switch XOne PS4

Das Indie-Studio Chucklefish wandelt auf den Spuren von Advance Wars und hat das beliebte Spielprinzip mit einem Fantasyszenario versehen. In unserem Arcade-Check stellen wir euch den Titel vor.

Noch werden Wetten für den Kampf angenommen.

Katapulte statt Panzer

In der Festung kämpft ihr auch gegen den Nebel des Krieges an.

Stimmige Neuerungen

Im Editor erstellt und teilt ihr eigene Szenarien und Kampagnen.

Das Rundum-sorglos-Paket

Der Arcade-Modus bietet kurze, zufällige Scharmützel.

Fazit

Rundenstrategie (auch für PC, PS4 und Switch)

Einzel- und Mehrspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit dem 1.2.2019 für 16,99 Euro

In einem Satz: Pflichtprogramm für Rundenstrategen

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Darbende Pixel-Generäle mit Echtzeitphobie und-Veteranen aufgepasst. Der Entwickler Chucklefish () hat mitein neues Retro-Eisen geschmiedet, das – so viel sei an dieser Stelle bereits verraten – die Herzen der Rundenstrategie-Fans im Sturm erobern wird. Wir haben den Titel auf der Xbox One gespielt und verraten euch im heutigen Arcade-Check, warum uns das berüchtigte „Nur noch eine Runde“-Fieber erwischt hat.Auf den ersten Blick mutet Wargroove wie eine Fantasy-Variante des großen Vorbilds Advance Wars aus dem Hause Intelligent Systems an. Aus der Vogelperspektive leitet ihr Runde für Runde die Geschicke einer Handvoll Einheiten und streitet um den Sieg auf bunten Pixel-Schlachtfeldern. Die Recken unterscheiden sich dabei in puncto Reichweite, Stärke oder Ausdauer und unterliegen dem klassischen Stein-Schere-Papier-Prinzip. Wer etwa die berittene Kavallerie in Schlagdistanz der gegnerischen Pikeniere stationiert, wird sein persönliches Waterloo erleben. Kluge Generäle nutzen zudem die Besonderheiten des Terrains oder aber das Wetter zu ihrem Vorteil. Im Wald verschanzte Einheiten erhalten beispielsweise einen Verteidigungsbonus, und der aufkommende Wind peitscht den Pfeilhagel der Bogenschützen tief in die gegnerischen Reihen.Die zahlreichen Mechaniken und Regeln werden sukzessive eingeführt und überfordern auch angehende Taktiker nicht. Auch daher bereitet es große Freude, eine eben gelernte Lektion im Verlauf der gut 50 Stunden andauernden Kampagne anzuwenden. Die Geschichte dreht sich dabei um das Reich Aurania und dessen vier Königreiche. Ihr lernt die Motive und Verwicklungen der einzelnen Häuser aus unterschiedlicher Perspektive kennen. Zumindest aber in den Anfangsstunden gewinnt die Handlung keinen Innovationspreis. Das Hauptaugenmerk und die Stärken des Spiels liegen auf dem Schlachtfeld.Wargroove begnügt sich nicht damit, reinen Fan-Service für die Anhänger von Advance Wars zu bieten. Stattdessen setzt es eigene Akzente und fügt der bekannten Blaupause weitere Mechaniken hinzu. So seid ihr in der Schlacht nicht etwa auf den anfänglichen Trupp und die Skript-gesteuerte Verstärkung limitiert. Stattdessen sichert ihr euch durch die Eroberung strategischer Punkte ein stetiges Einkommen und rekrutiert in der Kaserne eine Einheit je Runde.Das System erinnert entfernt an den Strategie-Klassikerund setzt euch ein Stück weit unter Druck. Euer Gegner ist ebenfalls an der Verstärkung seiner Truppen interessiert, sodass dessen stetiger Nachschub – ähnlich dem Rundenlimit in Xcom 2 (im Test, Note 9.0) – eine progressive Herangehensweise forciert. Der Genre-bekannten Salamitaktik mit angezogener Handbremse wird somit ein Stück weit der Riegel vorgeschoben. Innerhalb einer Mission könnt ihr zudem nicht speichern, diese aber pausieren und später fortsetzen.Die künstliche Intelligenz hält nicht viel vom Rückzug und versäumt bisweilen den finalen Gnadenstoß, agiert ansonsten aber akzeptabel. Wer in den späteren Missionen nicht alle Register zieht, gerät schnell ins Hintertreffen. Dazu zählt auch die clevere Mechanik bezüglich der kritischen Treffer. Diese unterliegen nicht mehr dem Zufall, sondern sind von der Position und Art des Angriffs abhängig. Katapulte etwa richten den größten Schaden an, wenn das Ziel den größtmöglichen Abstand besitzt, Hunde attackieren am Besten im Rudel, und Schwertkämpfer wollen an der Seite ihres Kommandanten stehen. Das Stellungsspiel der Einheiten ist ein wichtiger Schlüssel zum Sieg und verleiht den Gefechten das Gefühl einer Schachpartie.Die Kommandanten der einzelnen Häuser warten in Wargroove mit einigen Besonderheiten auf. Diese Einheiten sind besonders stark und können an vorderster Front verheerenden Schaden anrichten. Sollten sie jedoch fallen, verliert ihr die Partie. Jeder Anführer verfügt zudem über eine einzigartige, aufladbare Spezialfähigkeit, den sogenannten Groove. Der alte Haudegen Emeric etwa errichtet eine schützende Sphäre um seine Kameraden, und der Waldgeist Gründaumen lässt Ranken aus dem Boden sprießen, um einzelne Trupps von der Nachhut abzuschließen.Wer sich kreativ betätigen möchte, erstellt im Editor eigene Szenarien oder gleich eine komplette Kampagne und teilt diese mit anderen Spielern. Auch kompetitive Naturen kommen auf ihre Kosten und laden Freunde zum Duell oder kooperativen Spiel auf das heimische Sofa ein. Sollten diese für den Moment keine Zeit haben, könnt ihr auch plattformübergreifend bis zu vier Online-Mitstreiter auf dem PC, der Nintendo Switch oder der Xbox One suchen. Die Spielmodi können zudem auch asynchron (wie Briefschach) angegangen werden. Solltet ihr dabei zu oft auf die Mütze bekommen, könnt ihr im Arcade- und Puzzle-Modus eure Fähigkeiten trainieren. Ersterer stellt ein Abfolge von fünf zufälligen Kämpfen dar, Letzterer stellt euch vor die Herausforderung, ein definiertes Szenario in genau einer Runde zu gewinnenWargroove lässt mein Herz für Rundenstrategie höher schlagen. Die tollen Kernmechaniken und -regeln laden zum Ausprobieren ein. Es bereitet schlichtweg großen Spaß, den optimalen Zug auszuknobbeln. Besonders die Art und Weise, wann die Einheiten einen kritischen Treffer landen, hat mir gefallen. Dabei hält das Spiel prima die Balance zwischen Zugänglichkeit und Spieltiefe; das Geschehen auf dem Schlachtfeld artet niemals in Arbeit aus. Das üppige Gesamtpaket bestehend aus Kampagne, Online-Modus, Editor und zusätzlichen Spielmodi sucht ebenfalls seinesgleichen.