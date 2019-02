Metro Exodus: Kontroverse um Epic Store / PC-Versionen auch in Zukunft

PC XOne PS4

Vergangene Woche wurde bekannt, dass die PC-Version des in Kürze erscheinenden Endzeit-Shooters Metro Exodus (in der Preview) nicht auf Steam, sondern lediglich im Epic Store zum Kauf bereit stehen wird. Daraufhin ging ein regelrechter Sturm der Wut auf das Spiel und die Entwickler von 4A Games sowie den Publisher Deep Silver los. In sozialen Netzwerken verkündeten viele ehemalige Fans, dass sie Metro Exodus nun raubkopieren würden, und das "guten Gewissens". Weiter werden die Steam-Produktseiten von Metro Last Light und Metro 2033 mit schlechten Bewertungen bombardiert.

Einem Mitarbeiter von 4A Games schien diese Entscheidung ebenfalls nicht geschmeckt zu haben und so machte er seinem Ärger in dem russischen Spieleforum Gameru Luft (via Google Übersetzer). Neben zumindest teilweisem Verständnis für die Spieler, die Metro Exodus im Zweifel schon seit Monaten auf Steam vorbestellt haben und nun extra einen neuen Launcher installieren müssten, spricht er aber auch noch eine Drohung aus. Sollte es tatsächlich zum Boykott des Titels kommen, dann werden weitere Metro-Teile mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht mehr auf dem PC erscheinen.

Diese Aussage wurde nun vom offiziellen Twitter-Account des Spiels revidiert. Laut dem Posting wurde sie von einer Einzelperson gemacht, die verletzt und enttäuscht darüber sei, dass ein Projekt, an dem sie mit Herzblut gearbeitet hatte, wegen einer Geschäftsentscheidung des Publishers nun eine solche Kontroverse erfahren müsse.

Die zukünftige Veröffentlichungsstrategie der Metro-Reihe liegt in den Händen von Koch Media / Deep Silver. Unsere Entscheidung, eine Partnerschaft mit Epic Games einzugehen, fußte auf dem Ziel, in die Zukunft der Serie und unseres Entwicklungspartners 4A Games zu investieren. Wir wollen die Reihe auf jeden Fall fortführen und eine PC-Version wird immer eine Herzensangelegenheit für uns sein.

Weiter wird in dem Beitrag darum gebeten, sämtliches Feedback bezüglich der Epic-Entscheidung direkt an den Publisher zu leiten und seinem Unmut nicht in einem öffentlichen Raum Luft zu machen.