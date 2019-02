Bee Simulator: Auf Ende 2019 verschoben // Publisher gefunden

PC Switch XOne PS4

Nach diversen Verschiebungen sollte die Lebenssimulation Bee Simulator eigentlich in diesem Frühjahr in Eigenproduktion der Varsav Game Studios erscheinen. Nun aber konnten die polnischen Entwickler die Franzosen von BigBen Interactive als Publisher gewinnen und verschieben den Termin auf Ende 2019. So will man an einigen neuen Features arbeiten, die bereits in Planung waren, jedoch als Indie-Entwickler nicht realisiert werden konnten. Zudem könne mit einem derartigen Publisher an einer zeitgleichen Veröffentlichung auf allen Plattformen (PC, PS4, Xbox One, Switch) sowie einer Box-Version gearbeitet werden. Bisher war der Bee Simulator nur als Digital Release via Steam geplant. Benoît Clerc, Verlagsleiter bei BigBen Interactive, zur Zusammenarbeit mit Varsav Game Studios:

Die Leidenschaft der Jungs, die seit Jahren daran arbeiten, diesen innovativen Titel für alle zugänglich zu machen, hat uns wirklich begeistert. Als bedeutender Publisher in der AA-Spielebranche wollen wir unbedingt an kreativen Projekten mitwirken, die allen Spielern, egal ob jung oder alt, einmalige Erlebnisse bieten. Und genau darum geht es bei Bee Simulator.

In dieser Simulation müsst ihr genau das tun, was Bienen - abgesehen von ein paar Geschicklichkeits- und Renneinlagen - eben tun: bunte Blumen aufsuchen und im Dienste des eigenen Schwarms Pollen sammeln, ab und zu an ein paar Süßigkeiten der Menschen naschen und sich dabei nicht erwischen lassen. Auch natürliche Feinde wie Wespen, Frösche und Spinnen gilt es zu meiden. Als Vorlage für die Welt aus der Mikroperspektive dient wie schon im Dreamworks-Animationsfilm Bee Movie aus dem Jahr 2007 der Central Park in New York. Neben einem Einzelspieler-Storymodus wird es eine Split-Screen-Multiplayer-Variante geben für wahlweise kooperative oder kompetitive Spiele. Für den Soundtrack konnte der Komponist von The Witcher 3, Mikolaj Stroinski, gewonnen werden.