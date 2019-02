Während Dennis ein ruhiges Wochenende hatte, durfte sich Jörg im Schneechaos von München beleidigen lassen. Im neuen MoMoCa erfahrt ihr, was es damit auf sich hat und was euch auf GG erwartet.

Der Winter ist zurück in München – und ausgerechnet das Redaktionsmitglied, das deshalb auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausgewichen ist, kommt gleich am ersten Arbeitstag der Woche zu spät in die Redaktion. Macht aber nichts, denn dann übernehmen heute wieder Jörg und Dennis das Mikro. Über diese Themen unterhalten sie sich heute:

00:26 Einer ist unpünktlich, der andere musste schon viel Schnee schippen

02:24 Jörg äußert sich zu Überlegungen zur GG-Zukunft und neuen Abo-Stufen

05:48 Dennis hat Bloodborne weitergespielt...

weitergespielt... 06:26 ... und sich Unruly Heroes zugelegt.

zugelegt. 08:02 Im Flieger nach Paris hat er für Super Smash Bros. die Vorschriften missachtet

die Vorschriften missachtet 09:09 Jörgs kündigt (nach dem Twitch-Event) auch hier noch mal seine Gegenleistung für die Weihnachtsaktion 2018 an: Ein Demon's Souls -Video!

-Video! 10:37 Der Chefredakteur spielte auf iOS Star Traders - Frontiers (im Indie-Check)

(im Indie-Check) 13:51 Netflix sorgt mit Nightflyers für SF-Seriennachschub. Oder besser: SF-Horror.

für SF-Seriennachschub. Oder besser: SF-Horror. 16:07 Info in eigener Sache 1: Unser Download-Server läuft aktuell nicht

16:43 Info in eigener Sache 2: Die finalen Preise für die Japan-Dokus stehen fest, zudem gibt es eine überarbeitete Japandoku.de und die Kaufmöglichkeit ohne Anmeldung.

und die Kaufmöglichkeit ohne Anmeldung. 19:39 Die GG-Vorschau mit einer Preview zu The Division 2 , Jörgs Spielemonat, Heinrichs Straf-SdK zu Tourist Bus Simulator , noch einer Preview – nämlich zu The Lego Movie 2 - Video Game – sowie einem Test zu Strategic Command WW2 World in Conflict

, Jörgs Spielemonat, Heinrichs Straf-SdK zu , noch einer Preview – nämlich zu The Lego Movie 2 - Video Game – sowie einem Test zu 25:32 Jörg äußert sich kurz zum Abgang von Community-Mod maulwurfn .

. 28:16 advfreak fragt, ob er noch "Erster" schreiben darf

fragt, ob er noch "Erster" schreiben darf 28:43 timeagent interessiert unsere Meinung zum Epic Store und die Exklusivdeals

interessiert unsere Meinung zum Epic Store und die Exklusivdeals 31:54 schlammmonster fordert weitere Details zum Burda-Content-Netzwerk

fordert weitere Details zum Burda-Content-Netzwerk 33:25 Markus K. möchte wissen, ob Guides und Co. überhaupt noch gefragt sind

möchte wissen, ob Guides und Co. überhaupt noch gefragt sind 35:17 MueKE: "Lieber Premium-Abo abschließen oder an Crowdfunding teilnehmen?"

"Lieber Premium-Abo abschließen oder an Crowdfunding teilnehmen?" 36:32 Danywilde fragt für einen Freund, wo die Medaille zur Weihnachtsfeier 2017 bleibt

fragt für einen Freund, wo die Medaille zur Weihnachtsfeier 2017 bleibt 36:55 Sokar erkundigt sich nach Berichterstattung zu Wargroove

erkundigt sich nach Berichterstattung zu Wargroove 37:47 Danywilde noch mal, dieses Mal zu Twitch und Rundfunklizenzen

38:06 Puderzuckewumme hätte gerne mehr Interviews

hätte gerne mehr Interviews 39:07 Jörg und Dennis kommen langsam (!) zum Ende...

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!