Rise to Ruins: Indie-Entwickler gibt Patreon-Unterstützern Geld zurück

PC Linux MacOS

Videospielentwickler sind böse und wollen immer nur unser Geld. Mit diesem auch nicht sonderlich netten Vorurteil will Raymond Doerr, der Entwickler des Indie-Aufbauspiels Rise To Ruins, scheinbar aufräumen. Die Entwicklung seines Werks hatte er über eine Patreon-Kampagne finanziert, nachdem Rise To Ruins aber seit einem halben Jahr gute Profite abwerfe, sei er auf die Schwarmfinanzierung nicht mehr angewiesen.

Doch mit der Schließung der Patreon-Seite ist für Doerr noch nicht Schluss, er will sich bei allen Unterstützern auf eine ganz besondere Art revanchieren. Jeder Supporter soll das Doppelte der Summe, die er über den Kampagnenzeitraum hinweg gespendet hat, wiederbekommen. Dazu reicht es ganz einfach, die Paypal-Daten via Patreon an Doerr zu schicken und er kümmert sich um den Rest.