Jade Empire: EA erneuert Markenschutz zu Biowares Action-RPG

Publisher Electronic Arts hat Ende Januar 2019 eine Marke eintragen lassen, die den meisten Videospielern ein Begriff sein dürfte. Es handelt sich dabei um Jade Empire, das China-Action-RPG des kanadischen Entwicklerstudios Bioware. Dies erschien im Jahr 2005 für die erste Xbox und zwei Jahre später dann auch für den PC.

Es ist durchaus möglich, dass es sich lediglich um einen Routine-Vorgang handelt und EA nur den Markenschutz verlängern möchte. Schließlich hat EA die Marke beim Kauf von Bioware im Jahr 2007 mit erworben. Ebenso denkbar ist aber auch, dass ein Remake oder Remaster des Originalspiels geplant ist.

Die dritte Option wäre ein komplett neuer Teil zu der IP. Dass Bioware selbst in Sachen Jade Empire tätig wird, erscheint angesichts des aktuell bevorstehenden Launches von Anthem (in der Endgame-Preview) und der Ankündigung, dass weiterhin an den Serien Dragon Age und Mass Effect gearbeitet werden soll, allerdings fragwürdig.