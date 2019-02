Born Punk: Cyberpunk-Adventure ab 5. Februar auf Kickstarter [Update]

PC Linux MacOS

Update:

Wie angekündigt kann das Projekt ab heute auf Kickstarter unterstützt werden. Als Ziel sind 14.000 australische Dollar angesetzt. Natürlich sind auch diverse Stretchgoals vorgesehen. Ab 18.000 Dollar zum Beispiel sind Übersetzungen ins deutsche, französische und spanische geplant. Bereits ab 20 Dollar, das sind ungefähr 12,50 Euro, erhaltet ihr eine digitale Kopie des Spiels inklusive Soundtrack.

Originalmeldung vom 3.Februar 2019:

Am 5. Februar startet Entwickler Insert Disk 22 seine Kickstarter-Kampagne für das Cyberpunk-Adventure Born Punk. In diesem übernehmt ihr die Rolle von Eevi Rinasdottir, einer ehemaligen professionellen Hackerin. Um wieder ins normale Berufsleben zurückzukehren, hackt sie des Öfteren andere Systeme und finanziert sich so ihr Comeback. Was sie aber nicht weiß, ist, dass eine elektronische Entität ihr Cyberdeck infiziert hat. So wie Eevi ist auch der Eindringling über die aktuelle Situation sehr verwirrt. Während die Geschichte fortschreitet, erfährt der Spieler mehr über die Absichten der fremden KI und muss sich damit auseinandersetzen oder versuchen, diese aus ihrem Körper zu verbannen. Nebenbei deckt ihr dabei auch noch eine Verschwörung auf, die die Zukunft der Menschheit für immer verändern könnte.

Das Spiel soll ein Point-and-Click-Adventure der alten Schule werden. Dabei orientieren sich die Entwickler an diversen Genre-Klassikern wie zum Beispiel Monkey Island, Gabriel Knight und Beneath a Steel Sky. Neben unterschiedlichen Lösungswegen und Entscheidungen, die Einfluss auf die Erzählung nehmen, wird ein wesentlicher Teil des Spiels das Hacking einnehmen. Dieses soll aber kein einfaches Mini-Game oder Quicktime-Event, sondern eine eigenständige Spielerfahrung werden.

Erscheinen soll das Spiel für alle gängigen Systeme (Windows, Linux, MacOs, Xbox One, Playstation 4, Switch, Android und iOS). Geplant ist die Veröffentlichung für Anfang 2020. Wer sich einen ersten Eindruck von dem Spiel machen möchte, kann bereits eine spielbare Demo für Windows, MacOs und Linux auf der Herstellerseite herunterladen. Oder ihr schaut euch einfach das Video unter dieser News an.