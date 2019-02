Godhood: Kickstarter-Kampagne der Göttersimulation gestartet

PC Linux MacOS

Ab sofort können geneigte Teilzeitgötter an der Kickstarter-Kampagne von Godhood teilnehmen. Etwas verwunderlich ist, dass Entwickler Abbey Games anmerkt, der Titel sei bereits komplett finanziert und werde im Mai 2019 auf jeden Fall in den Steam Early Access starten. Über das Crowdfunding wolle man einfach noch mehr Tiefe für das Spiel erreichen. Beispielsweise sollen die Spieler dann in die Rolle eines Tentakelgottes schlüpfen können – Cthulhu fhtagn!

Die Göttersimulation wird nach erreichen von 50.000 Euro vor dem 1. März 2019 um die geplanten Features erweitert. Doch bereits im aktuellen Planungszustand des Spiels habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, euch als heiliges Wesen voll auszutoben. Ihr schickt eure Untertanen für euch in die Schlacht, formt euren eigenen Kult oder lasst eure treuesten diener in blutigen Kämpfen gegeneinander antreten. Einen ersten Eindruck von Godhood verschaffen könnt ihr euch im unten eingebundenen Video.