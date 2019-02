EA plant angeblich F2P-Titanfall mit Battle-Royale-Modus

PC XOne PS4

Im Laufe des heutigen Tages sind Berichte aufgetaucht, die auf die Entwicklung und kurz bevorstehende Veröffentlichung eines Battle-Royale-Spiels als Teil der beliebten Titanfall-Serie (GG-Test des zweiten Teils, Note 8.0) hinweisen.

Jeremy Hambly vom YouTube-Kanal The Quartering will glaubwürdige Insider-Informationen über die Entwicklung des Spiels erhalten haben. Die Gerüchte stammen von Streamern, die an einem Anspiel-Event von Publisher Electronic Arts und Entwickler Respawn Entertainment in Los Angeles teilgenommen haben sollen.

Bei dem Apex Legends betitelten Shooter soll es sich demnach um ein Free-2-Play-Spiel mit kosmetischen Gegenständen, Lootboxen und Mikrotransaktionen handeln. Eine weitere Quelle, der amerikanische eSports-Insider Rod Breslau, bestätigt, dass das Spiel unterschiedliche Helden mit einzigartigen Fähigkeiten umfassen wird. Maximal 60 Spieler, in einer Teamgröße von höchstens drei Spielern, sollen pro Server möglich sein. Apex Legends soll wie die beiden Titanfall-Spiele auf einer modifizierten Version der Source-Engine von Valve laufen. Die Anpassungsmöglichkeiten der Charaktere werden mit Rainbox Six - Siege (im GG-Test, Note 7.0) verglichen.

Eine offizielle Ankündigung seitens Electronic Arts steht noch aus. Angeblich ist der Release von Apex Legends bereits für den 4. Februar 2019 geplant.