Kholat: Bis zum 4. Februar gratis auf Steam erhältlich

In dem Horror-Adventure Kholat (im Test mit Note 4.5), das stark auf Erkundungselemente setzt, versucht ihr die Hintergründe eines tödlichen Unfalls im Uralgebirge aus dem Jahr 1959 aufzudecken. In diesem Jahr verstarben dort neun Studenten auf mysteriöse Art und Weise. Das Besondere an der Geschichte: Kholat basiert auf einer wahren Begebenheit und bis zum heutigen Tage ist unklar, ob es sich seinerzeit tatsächlich bloß um ein Unglück oder doch vielmehr um ein Verbrechen gehandelt hat. Und so ist es nun an euch, zumindest im Spiel weitere Informationen zusammenzutragen und Stück für Stück die Ereignisse zu ermitteln, die vor circa 60 Jahren vorgefallen sind.

Unseren Tester konnte das ursprünglich im Jahr 2015 veröffentlichte Kholat trotz spannender Geschichte, guter Grafik und jedenfalls zu Beginn des Spieles ordentlicher Atmosphäre im Ergebnis nicht restlos überzeugen. Dennoch bietet sich für euch der Ausflug in die kalte Uralregion vor allem schon deshalb an, weil der Entwickler Imgn.Pro Kholat aktuell auf Steam verschenkt. Sobald ihr den Titel zu eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt habt, steht er euch permanent zur Verfügung. Allzu viel Zeit solltet ihr euch allerdings nicht lassen, denn die Aktion läuft nur noch bis zum 4. Februar um 18 Uhr.