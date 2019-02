Foundation: Aufbauspiel mit Simcity-Anleihen im Early Access

PC MacOS

Der kanadische Entwickler Polymorph Games hat am 1. Februar seinen Aufbaustrategie-Titel Foundation in den Early Access entlassen. Das Spiel wurde vor beinahe einem Jahr auf Kickstarter vorgestellt und innerhalb weniger Wochen durch 1.630 Backer finanziert.

Beginnend auf der grünen Wiese wählt ihr zu Beginn ein Gebiet auf der Karte frei aus, von dem ihr euch die besten Startvoraussetzungen erhofft. Nach eurer Entscheidung startet ihr mit einer handvoll Siedler und beginnt ein Dorf aufzubauen. Jedoch baut ihr nicht Haus für Haus und verbindet die Gebäude mit Wegen oder Straßen. Stattdessen weist ihr in der Karte Baugebiete aus, in denen die Bewohner die Häuser schließlich selbst bauen. Die übrigen Gebäude wie Bäckerei, Sägemühle, Holzfällerlager oder Kirche können ebenso frei platziert werden. Ihr müsst euch also an keinen fest vorgegebenen Feldern orientieren.

Abgesehen von den Gebäuden solltet ihr eure Bürger im Auge behalten. Nicht, weil diese etwa allerlei Schabernack im Sinn hätten, sondern weil ihren Bedürfnissen nachgekommen werden muss. Denn euer Dorf kann erst wachsen, wenn die Arbeiter auch zufrieden sind. Grundbedürfnisse sind zuerst Früchte, Wasser und Wohnraum. Steigt der Level der Arbeiter, steigen auch deren Bedürfnisse und sie verlangen beispielsweise nach spiritueller Erfüllung. Aber auch mit Arbeit wollen sie versorgt werden. Das Micro-Management kommt also nicht zu kurz. Ein Multiplayer steht zwar nicht zur Verfügung, die kreativen Spieler unter euch sollen aber die Spielwelt durch Mods erweitern können.

Wer sich in die mittelalterliche Welt von Foundation stürzen möchte, kann das Spiel bei Steam oder GOG bis 8. Februar zum reduzierten Preis von 26,99 Euro erwerben. Wenn ihr euch einen genaueren Eindruck vom Gameplay machen wollt, könnt ihr auf ein älteres, vierteiliges Let's-Play-Projekt des Youtube-Kanals Steinwallen zurückgreifen, der für seine Videos die Closed-Alpha-Version spielte. Den Link findet ihr in den Quellenangaben.