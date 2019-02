Humble-Monthly im März unter anderem mit Warhammer - Vermintide 2

PC XOne PS4

Humble hat die ersten Spiele des Monthly-Abo-Bundles für den Monat März bekanntgeben. Dieses Mal gibt es für den monatlichen Preis von 12,00 US-Dollar (umgerechnet rund 10,00 Euro) folgende Spiele: Cultist Simulator, Warhammer - Vermintide 2 (zum Indie-Check) in der Collector's Edition und Earth Defense Force 4.1 - The Shadow of New Despair inklusive der beiden erschienenen Downloaderweiterungen.

Das abgeschlossene Abonnement könnt ihr anschließend wieder kündigen und behaltet nicht nur die drei Spiele, sondern erhaltet auch die restlichen Titel, die Humble für das März-Bundle geplant hat (diese werden zu Beginn des kommenden Monats bekanntgegeben). Weitere Kosten entstehen euch dabei nicht. Der Preisnachlass von zehn Prozent auf alle Produkte im Humble Store, den ihr mit dem Abschluss des Abonnement bekommt, bleibt nach der Kündigung allerdings nicht mehr bestehen. Diesen Monat gehen fünf Prozent aller Einnahmen aus dieser Aktion an die Organisation Comic Book Legal Defense Fund. Weitere Details zum Bundle findet ihr unter dem Quellenlink.