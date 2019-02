Nintendo Switch: Angeblich kleinere und günstigere Variante in Entwicklung

Switch

Nintendo Switch ab 298,99 € bei Amazon.de kaufen.

In einem Bericht des japanischen Magazins Nikkei über die letzten Finanzergebnisse von Nintendo wird berichtet, dass sich der Konzern in einem frühen Stadium der Entwicklung einer neuen Revision seiner Switch-Konsole befinde, deren Fokus auf Portabilität liegen soll.

Laut Steve Bowling von Nintendo Life soll das neue System günstiger sein und einen kleineren Formfaktor haben. Bowling behauptet weiterhin, dass einige Entwickler sowie Zulieferer bereits über die Existenz des Geräts informiert worden seien. Dies könnte die verbesserte Switch-Version sein, die das Wall Street Journal im vergangenen Jahr in einem Bericht enthüllt hat. Anders als damals angenommen wäre dies aber keine aufgebohrte Variante mit 4K-Auflösung und besserer Ausstattung, sondern eine günstigere Handheld-Konsole als Nachfolger für den in die Jahre gekommenen Nintendo 3DS. Erscheinen soll das Gerät angeblich bereits in diesem Jahr.

Im letzten Abschnitt des Nikkei-Berichts ist außerdem von einem neuen Online-Dienst die Rede, der 2019 in Betrieb genommen werden und teurer als der aktuell bestehende Service Nintendo Switch Online sein soll. Offenbar soll dieser mit neuen Funktionen aufwarten, die auf das Kernpublikum von Nintendos Konsole abzielen.