Re-Legion: Cyberpunk-RTS für PC erschienen

PC

Publisher 1C Company und Entwickler Ice Code Games haben kürzlich das Echtzeitstrategiespiel Re-Legion auf Steam und GOG veröffentlicht.

In dem in einer technokratischen Cyberpunk-Welt angesiedelten Titel schlüpft ihr in die Rolle des Propheten Elion und erlebt seinen Aufstieg vom einsamen Propheten zum mächtigsten Religionsverfechter. Ihr konvertiert gewöhnliche, ungläubige Bürger zu euren Anhängern, sammelt Cyber-Coins für Upgrades, betet, um Spezialfähigkeiten einzusetzen, hackt Gebäude und Werbetafeln und kämpft gegen feindliche Einheiten oder Ungläubige. Anhand zahlreicher Dogmen bestimmt ihr zudem die Glaubensausrichtung eures Kults.

Neben einer einzigartigen RTS-Mechanik versprechen die Entwickler eine lebhafte Cyberpunk-Welt mit düsterer Atmosphäre, eine anspruchsvolle Story mit Entscheidungen und spezielle Mechaniken zur Territorienkontrolle. Auch ein Mehrspielermodus ist in Re-Legion enthalten.

Den Launch-Trailer könnt ihr euch nachfolgend zu Gemüte führen. Re-Legion ist noch bis zum 11. Februar zehn Prozent günstiger erhältlich, statt der regulären 17,99 Euro zahlt ihr sowohl bei Steam als auch bei GOG somit nur 16,19 Euro.