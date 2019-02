Praey for the Gods: Early Access auf Steam gestartet

PC XOne PS4 MacOS

Das 3D-Action-Adventure Praey for the Gods steht ab sofort im Rahmen des Early-Access-Programms auf Steam zur Verfügung. Das Survival-Spiel mit RPG-Elementen von den No Matter Studios wurde im Jahr 2016 im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne finanziert, bei der rund 500.000 US-Dollar von über 14.000 Unterstützern eingesammelt werden konnten.

In Praey for the Gods schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Heldin, die das Geheimnis des ewigen Winters in einer sterbenden Welt ergründen will. In der nicht-linearen Spielwelt müsst ihr dabei zunächst euer Überleben sicherstellen, indem ihr Feuer macht, Tiere jagt und Ausrüstung finden oder selbst herstellen müsst. Fühlt ihr euch gut genug gewappnet, stellt ihr euch den riesigen, haushohen Bossmonstern entgegen. An diesen Götterwesen könnt ihr auch hochklettern, um eventuelle Schwachstellen der Biester zu finden. Das Gameplay erinnert stark an das Playstation-exklusive Shadow of the Colossus (im GG-Test, Note 8.5).

Praey for the Gods soll für einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten in der Early-Access-Phase verbleiben. Erst wenn diese abgeschlossen ist, soll eine Portierung auf die Konsolen Playstation 4 und Xbox One erfolgen. Der Preis des Spiels beträgt 24,99 Euro, allerdings gilt noch bis zum 7. Februar ein Launch-Rabatt in Höhe von 15 Prozent. Den Ankündigungstrailer zum EA-Start könnt ihr euch nachfolgend anschauen.