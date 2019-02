Cities - Skylines: Green Cities ab sofort auch für Konsolen verfügbar

XOne PS4

Die Veröffentlichung der beliebten Städtebausimulation Cities - Skylines (im Kurztest) liegt zwar schon einige Zeit zurück, doch auch in der Zwischenzeit hat der Entwickler Colossal Order das Spiel konstant mit Updates verbessert und mit zusätzlichen Inhalten erweitert. Zahlreiche DLCs fügten neue Karten, unter anderem mit Winterlandschaften und Naturkatastrophen, Gebäude und weitere Möglichkeiten zur Optimierung eurer Städte ein, etwa im Bereich des Verkehrsflusses. Zudem wurde der ursprünglich nur für den PC entwickelte Titel zwischenzeitlich auch für die Konsolen bereitgestellt.

Nun haben Paradox Interactive und Colossal Order die Veröffentlichung der Konsolenversionen der jüngeren Erweiterung Cities - Skylines: Green Cities bekannt gegeben. Ab sofort können also auch Xbox-One- und PS4-Besitzer ihre Städte mit den vielen neuen Elementen des DLCs aufwerten. Für Letztere besteht einzig eine Einschränkung, sofern sie in Nordamerika leben: Dort erscheint die PS4-Fassung mit einer kleineren Verzögerung erst in ein paar Tagen am 5. Februar dieses Jahres.

In Cities - Skylines: Green Cities steht die Natur im Vordergrund. Entsprechend ist es euch möglich, eure Städte dank 350 zusätzlicher Spielelemente weiter zu begrünen. Ihr könnt spezielle, sich selbst versorgende Stadtviertel festlegen, die dann weniger Energie benötigen und Müll produzieren, euch dafür allerdings auch geringere Steuerabgaben sichern. Umweltbewusste Bürgermeister fördern die Elektromobilität und bieten ihren Stadtbewohnern dank neuer Geäude wie Yoga-Parks die Möglichkeit, gesunden Freizeitaktivitäten nachzugehen.

Wenn ihr weitere Eindrücke der Konsolenversionen von Cities - Skylines: Green Cities erhalten möchtet, empfehlen wir euch den abschließend angehängten Trailer. Über den Verweis in den Quellenangaben könnt ihr zudem das vollständige Changelog des DLCs aufrufen, das sämtliche Neuerungen und Verbesserungen aufführt.