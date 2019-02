Der nächste große Exklusiv-Deal des Epic Games Store, und zwar für Metro Exodus, hat auf GamersGlobal in dieser Woche Hunderte Kommentare hervorgerufen. Eine beunruhigende Entwicklung auf Kosten der Kunden sieht auch zockworkorange.com und erklärt warum. Außerdem: Die Geschichte von Green Pepper und der Softwarepyramide, Spielen als Schulunterricht, die Wichtigkeit von Sounddesign, Geheimnisse des 25jährigen Doom und eine ebenso alte Folge X-Base.

Der Epic Games Store: Konkurrenz ja, aber nicht so

zockworkorange.com am 29.1.2019, von Dominik

Nach The Division 2 hat Epic Games mit Metro Exodus einen weiteren Exklusiv-Deal eines großen Titels für seinen im Dezember letzten Jahres eröffneten Store eingefädelt. Das geht zu Lasten der Kunden, findet Dominik auf zockworkorange.com und wird im Fall Metro - Exodus deutlich: „Das kundenunfreundliche Verhalten ist hier klar Deep Silver und nicht Epic vorzuwerfen, wie aber hinlänglich bekannt ist, fließt bei den Exklusivdeals viel Geld – offenbar so viel Geld, dass ein Deep Silver sogar bereit ist 2 ½ Wochen vor Release jede Menge seiner Kunden in die Fresse zu hauen.“ Ein hochkritischer Blick auf eine beunruhigende Entwicklung im Spielevertrieb.

Green Pepper und Software Pyramide: Die Geschichte deutscher Zweitverwertung

quick-save.de am 20.1.2019, von Sven Festag

Kostengünstige Zweitverwertungen in auffälligem Design und exponierter Verkaufslage: Spieler mit Schnäppchenjäger-Instinkt fühlten sich ab Mitte der Neunziger in deutschen Kaufhäusern pudelwohl. Dabei beginnt die Geschichte der Re-Releases hierzulande bereits 1978 mit der Gründung der Firma ak tronic. Auf die goldenen Neunziger folgen die 2000er mit Fusionen und diversen Experimenten, etwa der Wiedereinführung von Pappschachteln 2007. Heute sieht die Lage etwas anders aus: „Dass sich Spiele zunehmend digital verkauften, bekam auch ak tronic zu spüren, die sich in den vergangenen Jahren von einigen ihrer Marken trennten. [...] Zuletzt traf es dann das bekannte Warenzeichen Green Pepper, dessen Löschung am 5. Januar 2018 im Markenblatt bekannt gegeben wurde.“

Learning by Gaming: Computerspiele kommen endlich in der Schule an

t3n.de am 24.1.2019, von Jakob von Lindern

“Ohne Touristenhorden durch das alte Ägypten zu streifen, das ermöglicht mir die Discovery Tour des Spiels Assassin’s Creed - Origins. Der Spieler bewegt sich frei durch das antike Ägypten und kann 75 Touren absolvieren, in denen es um Mumifizierung, das Alltagsleben der damaligen Zeit, den Nil oder eben die Pyramiden geht.“ Im Grunde eine vorbildliche Möglichkeit, Schülern das Fach Geschichte näher zu bringen. Viele Lehranstalten sind zwar noch skeptisch, einige Eltern auch, doch Videospiele kommen immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an und vereinzelt greifen Lehrer auf erstaunlich akkurat recherchierte historische Spiele zurück.

Wie auch Museen ein Assassin's Creed nutzen, um tiefgreifendere Eindrücke etwa der griechischen Geschichte zu vermitteln, beschreibt faz.net in dem Artikel „Farbanstrich für das antike Griechenland“.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Kultklassiker Doom“

gamersglobal.de am 22.1.2012, von Tim Gross

Der Ego-Shooter Doom feierte vor kurzem 25-jähriges Jubiläum. Wer noch immer nicht alle skurrilen Geschichten hinter einem der wegweisendsten Werke der Spielegeschichte kennt und den Report auf GamersGlobal vor sieben Jahren verpasst hat, sollte hier noch einmal auf Zeitreise gehen um etwa folgendes zu erfahren: „Die ersten neun Levels – Episode 1 genannt – sollten online als Shareware vertrieben werden. Zu diesem Zweck wurde das Spiel auf die Server der University of Wisconsin hochgeladen. Davon wussten auch die Fans, die sehnsüchtig auf ihren Download warteten. Das Resultat der freudigen Erwartung: Die Server crashten. Zweimal.“

Fundstück der Woche: „Wie Sounddesign uns zu besseren Spielern macht“

diegamingeule.de am 1.8.2017, von Sascha Kretzschmar

„Renommierte Synchonsprecher, orchestrale Musik, realistische Geräusche und ein guter Audiomix lassen ein Spiel schön klingen. Intelligentes Sounddesign kann es aber auf ein ganz neues Level heben.“ In einem Essay widmet sich der Autor dieses Textes eben diesem Thema und führt auf, welche Spiele - alt oder modern - in dieser Disziplin ganz weit vorne liegen und nicht unwichtig für den Erfolg beim Spieler und Spielen sind. „Jeder, der mit Videospielen groß geworden ist, kann den Soundtrack von Super Mario oder The Legend of Zelda summen. Auch können wir blind erkennen, ob Mario eine Münze, Sonic einen Ring oder Link einen Rubin einsammelt.“

Im Video: Die ZDF-Computershow X-Base aus dem Jahr 1994

Hey, hey, hey! Andreas von Lepel präsentiert in der Computer-Show für Jugendliche (zu dessen Intro-Musik die Autorin übrigens als Noch-Nicht-Teenagerin mit ihrer besten Freundin Rave-Moves im Kinderzimmer probte) Beiträge zu 11th Hour, Retribution, Return to Zork und Die Siedler sowie einen Test zu Little Big Adventure. Den ersten Teil findet ihr unten, den zweiten über diesen Link.

Ein Dank für zahlreiche Links geht an Jonas und den Abstinenzler Jürgen. Findet auch ihr Interessantes rund ums Thema Spiele, freut sich die Autorin über eine Nachricht.