PC XOne PS4

Frostpunk ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Humble hat heute in seinem Store einen neuen Publisher-Sale von 11 Bit gestartet, bei dem für diese Woche unter anderem Titel, wie Frostpunk (Testnote: 8.5), Moonlighter (Testnote: 7.0), This War of Mine (Testnote: 7.5) und Beat Cop im Preis reduziert wurden. Hier die Angebote: